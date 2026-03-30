Cuba es uno de los ejemplos recientes más paradigmáticos de la doctrina estadounidense del o conmigo o contra mí. Su régimen socialista, instaurado por Fidel Castro tras la Revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, llevó a los diferentes gobiernos de Estados Unidos a implementar y mantener un embargo económico sobre la isla que marcó y marca el desarrollo general del país. Más de seis décadas de bloqueo que, lejos de relajarse, se han intensificado en los últimos meses: las necesidades energéticas de Cuba se satisfacían principalmente con el petróleo venezolano y Trump cortó el suministro hacia la isla tan pronto como tomó control de Venezuela.

Y no, Venezuela no es el único país petrolero del mundo, pero es que Estados Unidos ha estado insistiendo para impedir que Cuba obtenga el crudo de otras fuentes cercanas. Como apuntan los periodistas Mauricio Torres y Michael Rios en un artículo para la CNN, “semanas después, Cuba perdió el suministro de petróleo de otros proveedores como México, luego de que Estados Unidos los amenazara con aranceles adicionales, argumentando que La Habana representaba ‘una amenaza extraordinaria’ al aliarse con ‘países hostiles’”. Fue entonces cuando la ONU alzó la voz y dijo que estos bloqueos podrían llevar a Cuba al colapso. Y eso es lo que está pasando.