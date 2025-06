Lo que ha estado ocurriendo en Los Ángeles estas dos últimas semanas no debería sorprender a nadie. Que la gente se echara a la calle para protestar contra la gran redada anti inmigrantes trumpiana es lo normal. Y que el presidente , un narcisista con ínfulas de tirano, respondiera enviando 2.000 miembros de la Guardia Nacional para ponerle fin, también, porque es su modus operandi. Soberbia y agresión. Lo que quizás nadie previese es que medio país se alzaría este fin de semana pasado al grito de decimos no al fascismo. Porque la ciudadanía estadounidense estaba muy tranquila pese a los abusos de Donald Trump. Parece que solo era cuestión de tiempo.

Porque una vez llegado el momento lo han hecho a lo grande. Con una manifestación organizada llamada No Kings que tuvo lugar en la misma Los Ángeles, pero también en Nueva York, Miami, Chicago, Houston y otras quinientas ciudades más del país. El nombre de la convocatoria no deja lugar a dudas: la gente ve a Trump como alguien que aspira a ser el rey y dueño del país y, si le dejan, del mundo entero. Y no piensan dejar que ocurra. Sobre todo porque ya han visto de primera mano cómo se las gasta el mandatario naranja: con políticas ultraconservadoras, deportaciones masivas, guerra comercial y violencia. El pack de un dictador. De un protodictador.