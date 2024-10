Si eres de las que el único obsequio que le ha tocado en su vida es una “totebag” cutrecilla de propaganda, quizá te resulte sorprendente esta noticia. El mundo de las “influencers” suele ser más bien opaco, y cada dos por tres hay rumores de lo que cobran o no. Recordemos que hace poco hubo un lío tremendo porque se decía que Dulceida había rentabilizado el nacimiento de su hija con un fuet de Casa Tarradellas. Ella salió rápido a desmentirlo y recordó que las colaboraciones siempre hay que anunciarlas como tal. Y que el fuet solo se lo estaba comiendo porque tenía un mono tremendo de hacía meses. Quizá este episodio ha sido el caldo de cultivo perfecto para una nueva polémica en el mundo de las “influencers” España.

Porque PARECE, que ALGUNAS influs tienen dinero infinito en zara? Me parece super necesario explicar estas cosas!! porque sino las tefes se vuelven un consumismo extremo y las influs parecen locas del zara... este es mi caso y os aseguro que a partir de ahora voy a ser mucho mas directa con todo lo que cuento💓 pronto os regalo una tarjeta!!!

Estamos hablando de que los grandes pesos pesados de redes, como Dulceida o María Pombo, cobran miles de euros por colaboraciones. Por lo que en realidad, este tipo de tarjetas canjeables no son un regalo tan extraordinario. Pero eso no ha evitado que muchas otras compañeras de profesión hayan ido en manada a comentarle el vídeo a esta chica, en un movimiento que no recuerda a las “mean girls” con las que teníamos que compartir clase en el instituto.