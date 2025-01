de pillar una silla, subirte ahí arriba y cambiarla por una nueva para seguir teniendo luz con la que leer? Porque, según una investigación que ha realizado recientemente la marca Halfords, hasta un 21% de lxs integrantes de la generación Z no se atreve a embarcarse en tareas de este tipo. Quizás porque no tienen ni idea de por dónde empezar. Quizás porque piensan que lo van a hacer mal. O quizás, y con más probabilidad, porque piensan que puede resultar peligroso. La cuestión es que está dando alas a quienes gustan de criticar a lxs zetas.

De hecho, ya tienen un nuevo término para esta aversión de lxs centenials a las tareas de mantenimiento del hogar: GOTDIT, siglas en inglés de getting others to do it, que viene a significar algo así como conseguir que otros lo hagan. No solo lo de cambiar una bombilla, sino también otras vainas caseras como colgar un cuadro o atornillar una estantería. Al parecer, y según revela el mismo estudio, hasta un 11% de la gente de la gen Z llamaría a un profesional para que le pusiera un cuadro en la pared, un 30% declara no saber identificar un destornillador de los de cabeza plana y un 44% acude a servicios profesionales para inflar las ruedas del coche.