La adolescencia tiene algo que te atrapa. Quizás sea esa pasión tan desbordante que muestra. O esa enorme cantidad de primeras veces que tiene. O la fina línea que presenta entre la alegría más inmensa y el dolor más profundo. Sea como sea, está claro que las historias teenager te molan mucho, tal como revela tu amor por las series adolescentes: que si Sex of Education , que si Euphoria , que si Heartstopper , que si La vida sexual de las universitarias ... Una vez entras en esos mundos de locura ya no puedes salir de ellos hasta agotarlos. Y sí, también hay novelas que pueden sumergirte magistralmente en este mood . Libros muy sabrosos que devorarás de principio a fin .

Ya sabes que las adaptaciones audioviduales de libros siempre se dejan cosas en el camino y que la versión literaria suele tener casi siempre un poco más de sustancia, pero si viste la maravillosa serie Normal People quizás no te apetezca volver a meterte en su universo y, sobre todo, arriesgarte a que tu mente reescriba las sensaciones que tienes acerca de él. A fin de cuentas, son obras diferentes. Ahora bien: si nunca viste la serie, esta es tu oportunidad de disfrutar del despertar y el crecimiento sexual de Connell y Marianne, dos personajes tan bien dibujados que te enamoras de ellxs desde que aparecen por primera vez y hasta que cierras el libro. Es una gozada.

La obras de Kiko Amat está llena de buenas novelas y esta Dick o la tristeza del sexo , su última publicación, no es ninguna excepción. Sí, estás ante otro relato del caos sexual y vital de una adolescente, pero lo que tiene de especial esta novela, explican desde eldiario.es , es que Amat lo enfoca desde una perspectiva mucho menos dramática de lo habitual. Que sí, que esta etapa de la vida puede parecer muy trágica y generar mucho sufrimiento, pero acercarse a ella desde el humor , en este caso desde el humor negro, te da otra perspectiva del asunto. Después de todo, resulta tan malo trivializar los problemas de la adolescencia como agravarlos artificialmente. Es la vida.

El azul es un color cálido de Julie Maroh

El azul es un color cálido tiene varias cositas muy especiales. La primera de ellas es que se trata de una novela gráfica, ideal si quieres algo que fluya más y no tienes ganas de sumergirte en una lectura cargada. La segunda de ellas es que su adaptación cinematográfica de 2013 llamada La vida de Adèle fue todo un acontecimiento. Porque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, sí, pero también porque hace una década el amor y la lujuria adolescente lésbica resultaban más escandalosos que ahora. Armó mucho revuelo. Hoy es una referencia diferente y valiosa para millones de personas no heterosexuales. Gente que vive despertares sexuales no canónicos.