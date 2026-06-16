El congreso de la FIFA de abril de este mismo año en Vancouver fue escenario de un momento muy tenso entre las delegaciones de Palestina e Israel. El presidente del organismo, Gianni Infantino, tuvo la brillante idea de proponer un apretón de manos entre los presidentes de ambas federaciones de fútbol y, como es lógico, el de la Palestina, Jibril Rajpub, se negó siquiera a acompañar al de la Israelí, Basim Sheikh Suliman, debido al genocidio que el gobierno de Netanhayu está cometiendo contra la población palestina. Ahora, Infantino vuelve a la carga con la organización de un partido sub-15 entre ambas selecciones.

Más concretamente, explican desde el diario británico The Guardian , la intención de la FIFA es “programar un partido simbólico entre Israel y Palestina como partido inaugural de un nuevo torneo sub-15 en Estados Unidos en septiembre”. Uno en el que, por cierto, participarán los 211 miembros de la FIFA, lo que incluye a la selección sub-15 de Rusia. Tras esta edición de las selecciones masculinas, Infantino pretende organizar una con las selecciones femeninas doce meses después. La idea es convertir este torneo en uno periódico que tenga lugar anualmente a partir de 2028. Pero las críticas no han tardado nada en llegar.