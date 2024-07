Europa está envejeciendo. Y mucho. En principio, se trata de una buena noticia: significa que en la actualidad ha aumentado la esperanza de vida de la población. No obstante, hay una lectura más dramática: la pirámide demográfica está trastocándose y, si la cosa no cambia, si no hay más jóvenxs disponibles para trabajar y cotizar, el Estado social del bienestar del que disfrutamos podría verse amenazado, y especialmente el sistema de pensiones. Visual Capitalist, utilizando datos proporcionados por la CIA, ha elaborado un mapa con la edad media de los diferentes países del mundo que refleja perfectamente la crisis de natalidad que sufre el continente.

De los diez países más envejecidos del mundo seis se encuentran en Europa: Grecia, España y Alemania con una edad media de 47 años, Italia con una edad media de 48 años, Andorra con una edad media de 49 años y Mónaco con una edad media de 57 años, lo que le convierte en el país más envejecido de todo el planeta. El top diez lo completan San Pedro y Miquelón (51 años), Japón (50 años), San Bartolomé (47 años) y Hong Kong (47 años). Además, escriben desde Xataka, países como Croacia, Estonia, Austria, Ucrania, Hungría, Bosnia, Bulgaria, Lituania, Letonia, San Marino, Portugal o Eslovenia también están entre los primeros con una población de entre 45 y 46 años.