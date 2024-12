La derecha siempre va a intentar convencerte de que sí. De que la economía no es el factor clave en la emancipación. Que es una cuestión cultural. No, es que en España, Italia y Grecia la gente tiene una cultura familiar mucho más estrecha y prefieren pasar mas años bajo un mismo techo. O no, es que lxs jóvenes son muy vagxs y no quieren salir ahí fuera a buscarse la vida por su cuenta. Es para cabrearse. Y mucho. Porque la realidad es muy diferente y tú la sabes de primera mano: el problema de la emancipación es la precariedad. Punto. Porque sigue habiendo mucho paro juvenil, porque los salarios no son la panacea y porque el precio de la vivienda es espeluznante.

Como explican desde Magnet, “en países del norte como Suecia, Dinamarca o Finlandia hay políticas sociales que, gracias a subsidios educativos y una vivienda más accesible, permiten esa independencia más temprana”. No es una cuestión cultural. No es que en el norte sean más independientes, más valientes y más madurxs. Eso es una porquería reaccionaria muy barata. ¿O acaso tú no te habrías mudado ya a tu casita si cobraras 2.500 euros al mes y el alquiler fuera de 500 euros? Ya vale de culpabilizar a las nuevas generaciones de problemas que son macroeconómicos, políticos y sociales. Porque no cuela. Porque ya no se lo cree nadie. Y el hartazgo es descomunal.