Hasta ahora las cosas eran blancas o negras: o cobrabas un sueldo por desempeñar un trabajo o recibías la prestación por desempleo en caso de tener derecho a ella. Así de sencillo. Así de claro. Pero todo está a punto de cambiar. Tal como cuentan desde Business Insider, el gobierno actual está elaborando una nueva medida gracias a la cual “los trabajadores en España que perciban un salario inferior a 1.350 euros al mes podrán compatibilizar su sueldo con la prestación por desempleo”. Así, y uniendo ambos ingresos, podrías cobrar mucho más durante varios meses o incluso durante todo un año si es que tienes acumulados todo ese periodo de paro.

Pero hay dos requisitos claves. Por un lado, y como ya te hemos comentado, está el tema del sueldo: no puede superar los 18.900 euros al año. No es una medida hecha para quienes tienen una situación financiera desahogada. Ha sido ideada para quienes lo están pasando peor a causa del encarecimiento de la vida. Por otro lado, “se debe llevar cobrando la prestación un mínimo de un año”. O dicho de otra manera: si ya estás trabajando no puedes solicitar la prestación por desempleo por la cara. No funciona así. En realidad, está hecho para quienes se hallan en desempleo cobrando el paro y encuentran un trabajo con un salario no muy generoso.