Las multinacionales estadounidenses se están sometiendo al discurso reaccionario de la administración Trump. Quizá porque sus dirigentes están de acuerdo con él. Quizá porque no quieren ser señalados. Quizá porque les importan una mierda los valores sociales y solo buscan su prosperidad económica. Quién sabe. Lo que está claro es que ya no puedes contar con las grandes marcas para hacer de este mundo un lugar más amable para todas. Disney, por ejemplo, ya suavizó unos meses atrás su mensaje de advertencia antirracista en sus películas, y ahora ha dado un paso más protrumpista cambiando un personaje trans por uno cristiano.

No ha sido inmediato. No ha sido un cambio de cromos como tal. Para cubrirse las espaldas, y protegerse del clamor popular de la izquierda, ha ido poco a poco. Primero, y como cuentan desde THEM , eliminó el pasado diciembre una historia trans de su programa animado Win or Lose. Sin explicaciones. Simplemente lo sacó de la serie. Y no era la primera vez: tan solo un mes antes, en noviembre, había cancelado un episodio de otra de sus series, Marvel Moon Girl and the Devil Dinosaur, en el que se presentaba la historia de una atleta trans. A lxs dirigentes de Disney les pareció que era hora de esconder el progresismo debajo de la alfombra.