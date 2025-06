No seré yo quien defienda a un gobierno tan opresor con las mujeres como el de Irán. Su política interna deja muchísimo que desear. Está a años luz de lo que considero una sociedad saludable. Pero que lleve tanto tiempo dedicando recursos al desarrollo de armas nucleares tiene toda la justificación del mundo: como demuestra Corea del Norte, que disiente de Estados Unidos pero tiene cabezas nucleares, tener este tipo de armamento parecer ser la única disuasión posible para que la potencia imperialista no te manipule, amenace o ataque. Una vez que las tienes puedes vivir en paz. Una libertad que a EEUU no le mola, motivo por el cual hace unos días bombardeó lugares estratégicos de Irán.

MUY estratégicos. En concreto, durante la madrugada del domingo, aviones de combate equipados con la única bomba del mundo capaz de penetrar más de sesenta metros en la tierra atacaron tres instalaciones nucleares iraníes: Natanz, Isfahán y Fordow. Israel le pidió ayuda a papá EEUU una vez más y este acudió al rescate. En parte porque su alianza con Israel es la más sólida entre estados del planeta. En parte porque le conviene que el resto de países no dispongan de armamento nuclear para poder seguir haciendo con ellos lo que quiere. La pregunta es: ahora que Trump ha pulsado el botón rojo que en campaña electoral dijo que no pulsaría, ¿qué va a pasar en este mundo tan loco?