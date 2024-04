Así lo explica la terapeuta sexual Casey Tanner: “Cuando los juguetes sexuales no se limpian con regularidad, pueden convertirse en un caldo de cultivo para infecciones como la vaginosis bacteriana, la candidiasis o infecciones urinarias”. Y créenos: no quieres tener una de esas a tu lado. De ahí que, según esta misma especialista, debas lavar tus juguetes sexuales tras cada uso. Sí, sin excepción. Da igual si has acabado con un orgasmo triunfante que te ha dejado sin ninguna gana de moverte de la cama. O si no lo has introducido dentro de tu vagina. O si estás acompañadx y no quieres ser cortarollos. El placer es maravilloso pero la salud va antes. Sin salud el placer vale muy poco.

Y hablando de acompañamientos, ojito con los juguetes sexuales compartidos. En palabras de la propia Tanner, “si no limpias eficazmente los juguetes compartidos corres el riesgo de propagar infecciones de transmisión sexual”. Y esa ya es otra movida muy diferente. Ah, que no sabías que algunas ITS pueden contagiarte mediante el uso colectivo de juguetes sexuales. Pues sí. Por eso debes comunicar siempre a la otra persona tus resultados de las pruebas de ITS o usar condones sobre los dispositivos para “minimizar el riesgo de propagación”. Quizá parezca demasiado, pero lo verás como pequeñas nimiedades si tienes la mala suerte de pillar algo. Así que ahí van más nimiedades: