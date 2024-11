Imagina que parte de tu trabajo fuera grabar escenas subiditas de tono día sí y día también. Que, para que un thriller erótico fuese creado y se disfrutase en todo el mundo, debieras pasarte horas tocando y siendo tocadx hasta excitarte casi inevitablemente. Incluso llegando a un grado de excitación tal que tuvieras un orgasmo detrás de otro. En principio suena divertido. No obstante, y como ha explicado recientemente en un artículo para The Sun la actriz australiana Nicole Kidman, quien está viviendo justamente esta situación durante el rodaje de su nueva peli, Babygirl, no resulta tan agradable como podría sonar. De hecho, se veía obligada a parar a cada rato para reubicarse y poder continuar.

”Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé ya no quiero tener más orgasmos”. Unas sensaciones que, según cuenta la sexóloga clínica Alba Povedano, pueden generar verdadero sufrimiento: “Estar interpretando un papel en el que tiene que poner y usar su cuerpo para poder grabar escena, así como exponerse a ser tocada y tocar, puede hacerle experimentar sensaciones en su propio organismo que podrían llevarla a sentirse excitada involuntariamente aunque mentalmente no tenga ese deseo”. Se trataría pues de un despertar de la libido consecuencia del mero contacto físico constante. No de un apetito mental y real. ¿Puedes imaginarte la contradicción interna?