Es una realidad: lxs jóvenes con coeficientes intelectuales por encima de la media pierden la virginidad mucho más tarde que aquellos que se encuentran cognitivamente en la media o ligeramente por debajo de esta. Y lo sabemos por un estudio reciente que ha analizado los datos de miles de adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. No obstante, no es el primero en llegar a esta conclusión. Tal como cuentan desde Trendencias, “en un estudio publicado por el Journal of Adolescent Health se descubrió que un adolescente con un CI de 100 tenía entre 1,5 y 5 veces más probabilidades de haber tenido relaciones sexuales que un adolescente con una puntuación de 120 a 130”.

¿Pero cuáles son las causas de este fenómeno? La cultura popular tiene una respuesta automática con alma claramente buller: las personas de una inteligencia muy destacada suelen tener muchos más problemas a la hora de relacionarse con lxs demás. Es el típico discurso envidioso de sí, eres muy listo pero eres un pringado. Un empollón. Un freak. Una persona temerosa incapaz de seducir a nadie. Pero esto no es más que un cliché tonto. Al fin y al cabo, la inteligencia puede repartirse de maneras muy variadas entre todos los tipos de competencia y alguien con una tremenda inteligencia matemática o lingüística puede poseer a su vez una tremenda inteligencia intrapersonal o interpersonal.