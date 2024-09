El matrimonio sigue siendo una institución sagrada para millones de personas. Para muchas otras, sin embargo, no es más que un trámite por el cual obtener ciertos beneficios fiscales y legales. No suma nada romántico a su relación. Es puro pragmatismo. No obstante, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo tipo de persona: la que sí cree en el carácter simbólico del matrimonio pero no quiere casarse con ninguna otra persona sino consigo misma. Es lo que ha venido denominándose sologamia, especialmente desde que la protagonista de la película La Boda de Rosa, de Icíar Bolláin, e interpretada por Candela Peña, decidiera comprometerse con ella misma para toda la vida.

Por supuesto, y como explican desde El Confidencial, estas ceremonias matrimoniales no tienen ninguna validez legal: tu estatus no cambia en absoluto una vez casadx contigo mismx. No tienes permisos de trabajo especiales. No te deduces nada en la declaración de la renta. No eres susceptible de acceder a ayudas para matrimonios. Es simplemente una cuestión filosófica. Simbólica. Espiritual para quienes tienen algún tipo de creencia relacionada con el autocuidado. Y sí, por si te lo estás preguntando, estas bodas sologámicas suelen tener todo lo que suelen tener las bodas de pareja: “votos, anillos, invitados y celebraciones”. Un supuesto acto de amor propio por todo lo alto.