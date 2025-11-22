Los datos sobre infidelidad suelen ser muy poco fiables. Y es que hay mucha gente que prefiere mantener sus engaños escondidos forever y se niega a reconocer sus traiciones incluso en encuestas anónimas. A veces por miedo. Otras por pudor. Pese a ello, algunas investigaciones hablan de que aproximadamente la mitad de la población ha sido infiel en un momento u otro de su vida. Y esto debería favorecer un debate social sobre la naturaleza de las relaciones románticas y las relaciones sexuales entre los seres humanos. Uno valiente en el que admitamos que la monogamia es un desafío que la mayoría de gente no es capaz de superar. Pero no: nos limitamos a afrontarlo desde el morbo.

Esto es lo que en cierto sentido denuncia la periodista Anabel Cuevas en su último reportaje: que la infidelidad se haya convertido en un producto de entretenimiento que atrae a millones de personas. Y hay muchos ejemplos. Sí, ese que te pasa por la cabeza es el más paradigmático: La isla de las tentaciones. Un reality show edificado básicamente sobre las traiciones amorosas. Sobre la pulsión de ser desleal a tu pareja. Sobre la posibilidad de abandonar los compromisos y caer en la tentación más carnal. Pero no es el único contenido de este tipo. Como dice Cuevas, creadores como Jorge Cyrus y su serie Exponiendo infieles acumulan millones de visualizaciones mostrando el paso a paso.