Ahora bien, ¿qué hay de las segundas oportunidades? Con lxs ex, sabemos que está muy mal visto. Amigx, aquí todxs hemos pecado. Quién no ha caído en la tentación y se ha vuelto a enrollar con su ex después de bloquearlx en todas las redes sociales existentes. Sin embargo, ¿qué pasa con las amigas? ¿ Se aplica lo mismo? ¿O lo tenemos más fácil al no compartir cama?

Cuando no estamos acostumbradxs a establecer límites, puede parecer incómodo alejarnos de una amiga. Es normal echarla de menos y pensar: ¿me equivoqué?

Si pasado un tiempo desde tu separación, estás pensando en serio en volver a contactar con esx examigx, piensa bien las razones. ¿Ha cambiado en algo esa persona? ¿Crees que ahora sí va a respetar los límites que antes se pasaba por el forro? Intenta hacer una lista de razones por las que querrías volver a contactar con tu amigx.