Guardan recuerdos de cuando eramxs pequeñxs y podemos rememorar con ellxs momentos que nadie más conoce. Pero ¿qué pasa si eres de esas personas que no ha conservado sus amigxs de infancia? En una sociedad en la que cada vez más hablamos de la importancia de la amistad, más allá de las relaciones de pareja, se ha llegado a idealizar este tipo de relaciones de infancia, de amistades que duran mucho tiempo. Pero como siempre, compararnos con un ideal puede suponer mucho dolor para aquellas personas que no lo han conseguido.

Hay distintos motivos por los que podrías no conservar tus amigxs de infancia. Así como no aguantaríamos en una relación de pareja abusiva solo porque hace mucho tiempo que estamos en ella, tampoco tiene mucho sentido que mantengamos amistades que ya no nos aportan bienestar. Estamos hablando de amigas que quizá te han hecho daño, por lo que, a pesar de que en un momento fueron vitales y suponían tu único contacto con el mundo más allá de tu familia, hoy en día ya no tiene sentido conservarlas.