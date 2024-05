Hoy os queremos hablar de ese momento en el que empiezas a notar que algo no va bien entre tú y tu amiga. Hay casos en los que somos nosotras las que queremos alejarnos de la otra persona, o también puede ser que mutuamente nos vayamos distanciando, incluso sin que exista una razón concreta. Pero, ¿qué pasa cuando de repente tu amiga te deja de contestar los mensajes, no hace ningún esfuerzo para quedar contigo y ya no te cuenta sus secretos más íntimos? Lidiar con ese rechazo no es nada fácil y puede que nuestra autoestima se resienta.

Es difícil definirlo como “ghosting”. Seguramente te sigue respondiendo los mensajes, pero ya no lo hace como antes. Quedabais casi cada día y ahora no le ves el pelo. Y en teoría no hay ninguna razón que te haga adivinar por qué se ha enfadado.