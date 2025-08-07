Hubo una época, mucho más contaminada de la moral religiosa y del pudor social, en la que divorciarse no era una opción real para la gente. Si te casabas, permanecías junto a esa persona hasta que una de las dos abandonada este mundo para siempre. Era así en la mayoría de casos. No obstante, y con la revolución cultural de la década de los 60 y de los 70, la del amor libre, la del hippismo, la de la reivindicación de la individualidad frente a la rigidez del sistema, el divorcio se fue convirtiendo en una realidad cada vez más natural. Sus cifras han ido aumentando más y más, pero un estudio dice que los matrimonios jóvenes lo están esquivando mucho mejor.

Publicado en la revista Institute of Family Studies, el estudio ha analizado en detalle la Encuesta de Ingresos y Participación en programas y ha descubierto que “los nuevos matrimonios son más sólidos hoy que en cualquier otra década desde la década de 1950”. Es decir, que en los últimos 75 años no había habido matrimonios tan fuertes como los que hay ahora. Algo que nadie diría a simple vista: la percepción general es que cada vez merece menos la pena eso de casarse porque las relaciones no terminan de funcionar y de ser forever and ever. Es una ilusión. Algo que, según lxs investigadorxs responsables del estudio, no se sustenta a la luz de los datos.

Para que tengas una idea más precisa de la situación, “estimamos que solo el 15% de los matrimonios formados entre el 2010 y el 2012 se divorciaron después de 10 años”. Es fuerte si lo analizas bien. Porque es una cifra que está muy lejos de ese típico para qué casarse si la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y, cuidado, que esto no es una apología del matrimonio. Cada unx que haga lo que quiera. Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo depende de ti y de tu manera de ver las relaciones y la vida en general. Pero desmentir esa bruma oscura alrededor del casarse es lo justo. Te mereces tener la info real con la que tomar tus propias decisiones.

¿Pero de verdad ha cambiado tanto la cosa? Sí: los matrimonios de la década de los 70 tenían una tasa de divorcio tras 10 años del 30%, muy por encima de ese 15% de la década pasada. ¿Que a qué se debe esto? Hay una teoría. Una que dice que hoy somos más selectivxs a la hora de casarnos. Porque antes te enamorabas, te casabas y tenías hijxs en cuanto podías. Hoy te lo piensas muchísimo más. De hecho, el porcentaje de personas casadas es inferior al de otras décadas pasadas. Hay una mayor conciencia de lo que implica dar un paso así. Sí, nos casamos menos, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con más autoconciencia, y eso hace que todo funcione mejor.