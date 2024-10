A los 42 años, Britney Spears todavía tiene mucha vida por delante para sorprendernos. Su último gran acto ante el mundo ha sido casarse con ella misma. Y parece que ha sido lo “más inteligente” que ha hecho nunca, como lo expresó en la publicación de Instagram en la que aparecía vestida de blanco, representando su propia boda.

“El día que me casé conmigo misma... Recordándolo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es la cosa más inteligente que he hecho”, decía en la descripción del vídeo. De fondo, sonaba la canción romanticona “Fields of Gold”, de Sting, y Britney parecía querer enviarnos un mensaje más profundo: el de un acto de autoafirmación y una respuesta a quienes insisten en preguntarle sobre su estado civil.

Después de un tercer divorcio, Britney se ha encontrado de nuevo en la soltería y parece estar explorando lo que significa estar en paz consigo misma. Y es que la búsqueda de plenitud y felicidad no tiene que depender de nadie más.