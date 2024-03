Así lo explica el doctor en psicología David Ludden en Psychology Today y en base a los descubrimientos de la citada investigación, llevada a cabo por dos psicólogas de la Universidad de California y publicada en la revista especializada Journal of Social and Personal Relationships : “El hallazgo más inesperado fue que las personas en relaciones interculturales estaban más satisfechas y comprometidas en promedio que aquellas en relaciones intraculturales, lo cual contradice los hallazgos de investigaciones anteriores”. ¿Estaban mal hechos? Para nada: la teoría que manejan estas expertas es que la mayor tolerancia del contexto social permite ahora que estas relaciones brillen en condiciones.

Antes no solía ser así. En palabras del propio Ludden, “esto demuestra que el éxito de una relación no se debe únicamente a la forme en que la pareja interactúa entre sí, sino más bien a los factores estresantes como la discriminación y la desaprobación familiar”. Si tus padres, amigxs o compañerxs de trabajo rechazan a tu pareja no puedes estar plenamente feliz. Es un obstáculo en menor o mayor grado. De ahí que todxs estxs especialistas crean que los resultados de un estudio de estas características ofrecería resultados mucho menos positivos si se hiciera en regiones con niveles de tolerancia multicultural muy bajos en lugar de en California, un estado bastante openmind en este sentido.

Pero sigue habiendo una pregunta en el aire: ¿por qué la gente, cuando el entorno no es racista, es más feliz en las relaciones interculturales? Froidevaux y Campos, autoras del estudio, tienen una hipótesis: que las personas que buscan parejas románticas de otras culturas muestran a menudo niveles muy altos de apertura a nuevas experiencias, un factor que suele llevar asociado una mayor satisfacción vital en general. Y no solo eso: parece ser que este factor también aumenta la tolerancia y puede llevar a la gente a ser más paciente con los conflictos de pareja al entender las diferencias culturales. O dicho de otra manera: en este tipo de relaciones el ánimo puede ser más constructivo y saludable.