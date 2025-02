Que nuestra sociedad lleva varios años inmersa en una polarización política extrema es muy evidente. Lo ves en redes sociales. Lo notas en la prensa. Lo sufres en las comidas de familia. Incluso en las de colegas. Y esa polarización política está degenerando, según una investigación titulada Amor y política: polarización afectiva y relaciones de pareja en España, del politólogo José Miguel Rojo, en que la gente ya no quiera ni pensar en tener una relación romántica con alguien que piensa diferente. Pero no parece ser una cuestión de valores. Lo curioso, según este estudio, publicado en la Revista Española de Sociología, es que el verdadero punto de conflicto son los partidos.

Porque la ideología tiene matices. Tú puedes pensar que los impuestos progresivos hacen que la vida de las personas vulnerables sea mejor y tu pareja puede pensar que el conjunto de la sociedad estaría mejor si no los hubiera, pero ahí podéis argumentar y debatir. Ahí sí tenéis una oportunidad de encontraros. Simplemente tenéis que ser humildes y no hablar desde el ego. Pero con los partidos la cosa cambia. Según eldiario.es, “el partidismo actúa como una identidad de grupo que refuerza sesgos y prejuicios hacia quienes no comparten la misma etiqueta política”. Es una especie de tribalismo moderno. Un nosotros contra ellos. Aunque tiene sus curiosidades.