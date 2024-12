Si quieres escapar de una situación aburrida en la que te están dando la turra, quizá lo mejor sea buscar algún vuelco que dé un giro a la conversación . Por ejemplo, si no estáis sentados, interrumpir la charla y coger a la abuela para que se meta en medio, y que entre de lleno. Aprovecha ese momento para irte al baño y aléjate de esa persona o esas preguntas.

Esa persona que está haciendo esos comentarios fuera de lugar o que habla sin tener absolutamente ni idea de nada no tiene por qué ser tu amigx. O podéis quereros mucho, pero con un poco de distancia. Por lo tanto, si lo que quieres es estar tranquilx y comer tus canapés sin que te dé un aneurisma quizá lo mejor sea dejarlo ir. No respondas y deja que se quede hablando solx.

Claro que hay límites. Y también puedes decidir cruzarlos todos. Si esa persona, aunque sea de la familia, empieza a meterse en tu vida personal o a hacer comentarios irrespetuosos sobre algo que te importa, puedes responder. La ironía es de utilidad en estos casos, sobre todo porque a veces el interlocutor se puede quedar descolocado al no terminar de entenderla. Hay límites y también está bien enzarzarse en una pelea si la otra persona los está cruzando todos. No mires atrás.

Es fácil meterse en discusiones sobre política y empezar a elevar un poco el tono. Es normal, en todas las familias pasa. Pero ten en cuenta que hay un sesgo que hace que tendamos a pensar que los demás son los que están equivocados, y no nosotros. Pero recuerda, tú tampoco lo sabes todo, y los argumentos de TikTok son válidos, pero quizá no son la fuente más fiable del mundo. Claro que siempre podréis entrar en una guerra de datos y sacar los móviles para sustentar todo lo que decís. Lo importante es mantener las formas, y no tomarse las cosas tan en serio.