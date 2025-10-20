El matrimonio vuelve a estar de moda: según una investigación realizada por The Knot Worldwide, y titulada Wedding Trends to Watch Report 2025 , el 86% de lxs jóvenes de la generación Z tiene intención de casarse en algún momento del futuro y hasta un 63% siente que será uno de los eventos más importantes de toda su vida. Unas cifras que sorprenden. Para empezar, porque nuestra generación ha sido siempre la más crítica con el matrimonio , esa gran institución patriarcal que ha servido para someter a las mujeres durante milenios. Sí, como apunta la periodista Halima Jibril , “los informes muestran que los hombres casados viven más que las mujeres casadas, están más felices y sanos y tienen mejores perspectivas económicas que las mujeres casadas”.

O dicho de otra manera: el matrimonio suele ser más rentable para ellos que para ellas, algo que la corriente feminista, a la que la gen Z está más inscrita que ninguna otra generación, lleva décadas criticando. Además, y a diferencia de lo que ocurría con otras generaciones, la Z tiene muchos más referentes de matrimonios fracasados, lo que debería haber rebajado las motivaciones para casarse. Y eso por no hablar de que la presión para contraer matrimonio, especialmente en el caso de las mujeres, que ha sido brutal a lo largo de toda la historia, está menos potente que nunca en buena parte de las sociedades occidentales. Sí, las cifras son contraintuitivas.