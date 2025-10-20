El matrimonio vuelve a estar de moda: según una investigación realizada por The Knot Worldwide, y titulada Wedding Trends to Watch Report 2025, el 86% de lxs jóvenes de la generación Z tiene intención de casarse en algún momento del futuro y hasta un 63% siente que será uno de los eventos más importantes de toda su vida. Unas cifras que sorprenden. Para empezar, porque nuestra generación ha sido siempre la más crítica con el matrimonio, esa gran institución patriarcal que ha servido para someter a las mujeres durante milenios. Sí, como apunta la periodista Halima Jibril, “los informes muestran que los hombres casados viven más que las mujeres casadas, están más felices y sanos y tienen mejores perspectivas económicas que las mujeres casadas”.
O dicho de otra manera: el matrimonio suele ser más rentable para ellos que para ellas, algo que la corriente feminista, a la que la gen Z está más inscrita que ninguna otra generación, lleva décadas criticando. Además, y a diferencia de lo que ocurría con otras generaciones, la Z tiene muchos más referentes de matrimonios fracasados, lo que debería haber rebajado las motivaciones para casarse. Y eso por no hablar de que la presión para contraer matrimonio, especialmente en el caso de las mujeres, que ha sido brutal a lo largo de toda la historia, está menos potente que nunca en buena parte de las sociedades occidentales. Sí, las cifras son contraintuitivas.
Pero son las que son. Y la propia Jibril teoriza acerca de las razones que podría haber detrás de esta revitalización de las ganas de contraer matrimonio. Por un lado, dice, las figuras pop lo están haciendo. Y en manada. Piensa que en poquito tiempo se han casado o comprometido artistas tan grandes como Lana del Rey, Charli xcx, Dua Lipa o Taylor Swift. Y eso de los referentes funciona mejor de lo que nos imaginamos: lo que hacen influye de manera inconsciente sobre la forma en la que pensamos acerca de algunas cosas. Además, la ola ultraderechista y las influencers conservadoras también se podrían encontrar detrás de esta reilusión por el matrimonio.
El problema es que la mayoría de personas no tienen la posición económica de las estrellas del pop ni de las influencers. Y eso es una jodienda cuando hablamos de matrimonio: la media de gasto para organizar una boda en España está por encima de los 16.000 euros, superando los 30.000 euros e incluso más en muchas ocasiones. Y, por desgracia, la triste realidad es que un joven de hoy percibe de media un 20% menos de ingresos de lo que lo hacían sus padres a los 30 años”. Así que, como con tantas otras cosas, la gente acomodada te vende unas cosas, como el matrimonio o los viajes, que no siempre están a tu alcance. Y tú, ¿matrimonio sí o matrimonio no?