Lo malo de las dictaduras es que no nacen con un letrero identificativo. Surgen de manera camuflada. Poquito a poco y tratando de no levantar sospechas. Y en cierto sentido es lo que está pasando últimamente en algunas regiones como Estados Unidos. Para el mundo es una democracia, pero las maneras de actuar de Trump se parecen cada vez más a las de un líder totalitario que retuerce el sistema de mala manera para imponer su visión de las cosas. Estados Unidos está en peligro. Y especialmente su colectivo LGTBIAQ+: Trump ya expulsó a las personas trans del ejército y ahora la Corte Suprema de EEUU evalúa si anular el matrimonio homosexual.

¿En serio? ¿En esas estamos? Tristísimamente sí. En 2015, tras muchos años de matrimonio igualitario en otros países del mundo como España, el llamado fallo Obergefell v. Hodges legalizaba la unión entre personas del mismo sexo en todo el país. Fue un golpe precioso para la tolerancia. Una victoria del progresismo. Una derrota de una ultraderecha que aún no tenía la fuerza que tiene hoy. Ahora, y después de que una ex funcionaria de Kentucky acudiera a la Corte Suprema de Estados Unidos para revisar su caso -su detención por negarse a emitir licencias de matrimonio a una pareja gay por motivos religiosos- aquel fallo histórico está en juego.