Dicen que no existe peor ciego que el que no quiere ver. Y en lo que respecta a la felicidad humana, a la posibilidad de vivir una existencia de calidad, la gran mayoría de gente no quiere ver. O no lo dejan ver. Al fin y al cabo, la publicidad, el consumismo y toda la maquinaria del sistema se esfuerzan muchísimo por orientar a la sociedad en la dirección incorrecta. No, ese dispositivo de última generación no traerá la felicidad a tu vida. Ni la compra de una casa. Ni siquiera el trabajo que siempre quisiste. En realidad, y como prueba irrepetiblemente el estudio sobre la felicidad humana que Harvard inició en 1938, la clave de la felicidad son siempre las relaciones sociales. El debate está más que zanjado.