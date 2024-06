¿Sueles rayarte mucho pensando en qué dirás en ciertas situaciones sociales? ¿Te preocupa no sonar lo suficientemente inteligente, graciosx o cool? No deberías darle tantas vueltas. En 1967, hace ya más de medio siglo, el psicólogo y antropólogo iraní Albert Mehrabian expuso por primera vez su llamada regla 7-38-55, la cual dice que solo el 7% de la comunicación humana ocurre a través de las palabras, el 38% a partir del tono de voz y el 55% a través del lenguaje corporal. Lo más importante no está en lo que dices. Está en todo lo que lo rodea. De ahí que algunos de tus gestos corporales puedan hacer que le caigas fatal a la gente incluso si lo que dices está bien.

Como una cara en reposo que aparente enfado. En palabras del también psicólogo Ronald E. Riggio, “algunos de nosotros tenemos rostros en reposo que parecen más positivos y felices: comisuras de la boca ligeramente levantadas, ojos brillantes y felices. Otros tienen un rostro tranquilo que puede parecer serio e incluso enfadado: comisuras de la boca hacia abajo y ojos entrecerrados”. Evidentemente, parte de la sensación de enojo que puedas transmitir depende de ciertos rasgos faciales que no puedes cambiar. No obstante, y si quieres ligar mientras vas en el metro o causar una mejor impresión, puedes tratar de mantener la sonrisa más conscientemente.