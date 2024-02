O conmigo o contra mí. La concreción de la comunicación en las redes sociales, y especialmente en X, donde el número de caracteres está limitado a 280, está forzando a la gente a la pérdida de matices. Ya no hay grises. No hay verdades relativas. No hay un pensamiento que se adapte a las diferentes circunstancias. Los valores son absolutos porque las opiniones deben expresarse en espacios muy reducidos. Y esto nos está polarizando como sociedad. Unos aquí. Otros allá. Y un gran muro entre ambxs. Y muchos encontronazos verbales a la orden del día. Para evitarlos, dice la experta Val Walker en un artículo para Psychology Today, debes evitar estas tres actitudes desagradables.

La primera de ellas es el sermoneo. Sí, a veces no lo haces desde la inquina, sino desde la voluntad de abrirle los ojos a otra persona, pero los sermones evidencian cierta sensación de superioridad que suele poner a la defensiva a la otra persona. En su lugar, escribe Walker, deberías “reemplazar el sermón por una escucha más profunda” de lo que la otra persona está tratando de decirte. No saltes como un resorte a las primeras de cambio para hacerle ver lo equivocadx que está. No sucumbas a esa sensación interna de indignación o de competitividad. Recibe su mensaje con empatía. Incluso si no lo compartes. Y luego ya puedes dar tu opinión sin trazas de soberbia ni agresividad.