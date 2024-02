Cabe destacar que este artículo no se hace con el objetivo de que te fustigues y culpes. A veces, especialmente cuando estamos pasando por malos momentos vitales, es fácil utilizar cualquier cosa para atacarnos y culparnos. Pero siempre está bien hacer un poco de autocrítica, que no autodestrucción.

El ghosting sigue siendo una redflag si lo haces tú . Muy concreta tiene que ser la situación para justificar que no puedes responder a alguien o al menos decirle que quieres dejar de verle. Es fácil que ahora con Tinder y la saturación de chats esto nos pase, pero lo cierto es que si estableces un cierto grado de relación con alguien lo mínimo que merece es una explicación. De lo contrario, no estás siendo responsable a nivel emocional.

Si notas que con todas tus relaciones siempre repites un mismo patrón de errores, puede que tengas que revisarlo. Evitar crear intimidad emocional puede ser consecuencia de algún mal trago en una relación anterior, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer pagar a tu nueva relación. A pesar de que pueda ser difícil, es necesario aprender a corregir eso porque podemos acabar dañando a quien queremos sin que esa sea nuestra intención. Tu pareja está para compartir tiempo contigo, no para hacerte de terapeuta.

La incapacidad para reconocer errores. No hay nada peor que tener que lidiar con una persona muy tozuda, que no es capaz de ceder nunca y que mucho menos no reconoce sus errores. Es imposible poder construir una relación real si las dos partes no ceden. Al final, ser incapaz de reconocer los errores también es una señal de falta de empatía.

Valorar si eres una persona tóxica, o si tienes comportamientos tóxicos, a veces no resulta fácil. A veces habrá comportamientos que de entrada sean tóxicos, pero que por el contexto estén justificados, como por ejemplo ghostear a alguien que te insiste una vez le has dicho que no quieres verle más. Aun así, revisarnos de vez en cuando está bien, sobre todo si no paramos de poner redflags a todo el mundo.