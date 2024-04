Una de esas es escribir una carta de ruptura para tu ex. ¿Por qué nos ayuda? Es una manera de ponerle cierre a la relación, sin que necesitemos a la otra persona . Muchas veces no podemos despedirnos como quisiéramos, o nos dejan de un día para otro y por sorpresa. Por eso, poner en palabras lo que ha significado esa relación para ti puede ser una forma de poner punto y final a la relación. Incluso enviársela a la otra persona es una buena idea.

A diferencia de una llamada o un mensaje WhatsApp, de una carta física enviada por correo no esperamos una respuesta. No tenemos que enfrentarnos con un visto en el chat, o con que nos cuelguen el teléfono y nos dejen con la palabra en la boca. Además, también eres respetuosx con tu ex, porque le das tiempo (si quiere) a pensarse una respuesta, o al menos no le pillas desprevenido en un viaje con sus amigxs.