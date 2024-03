Los designios de la vida son caprichosos. Después de un montón de intentos románticos fallidos, de relaciones claramente desastrosas, de un camino de dramas y decepciones, te encuentras con LA PERSONA. Esa de la que sabes que podrías enamorarte muy fácilmente. Esa que cubre todas tus necesidades. Esa que tiene todo cuanto deseas. Pero de alguna manera no es el momento. Como explica el psicólogo Mark Travers, “esta experiencia puede ser una fuente de intensa frustración y angustia, y la tarea de procesarla y seguir adelante no es fácil”. Incluso si el romance no llega a consumarse. Incluso si lo único que llegáis a compartir es pura tensión amorosa y sexual. Siempre es doloroso.