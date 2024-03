Da igual lo que digan esas voces casposas: las enfermedades mentales no están de moda, sino que afortunadamente nos hemos quitado todos los prejuicios de encima y hemos empezado a hablar de ellas y a visibilizarlas como merecen. ¿Tienes ansiedad en este momento de tu vida? ¿Notas como ciertos síntomas depresivos comienzan a aparecer más frecuentemente en tus días? Lo cuentas. Lo vives. Lo trabajas en terapia. Sabes cómo actuar para no dejarte ir sin más. Ahora bien: ¿sabes cómo actuar cuando no eres tú sino unx amigx quien atraviesa un periodo de dificultades emocionales y problemas psicológicos? La psicoterapeuta Jennifer Gerlach tiene las claves para sumar en estas situaciones.

En primer lugar, escribe, deberías “tratar a tu amigo con la misma sinceridad con la que siempre lo has hecho”. Al fin y al cabo, la gente suele sentirse extraña consigo misma cuando se encuentra bajo las garras de la ansiedad o de la depresión, como si no fueran ellas mismas, y que tú te comportes diferente no hace sino intensificar esa sensación. Sí, puede que tenga menos claridad mental, el sentido del humor menos fino o la motivación por los suelos, pero sigue conservando su esencia y le vendrá fenomenal que le recuerdes quién es. Sin presiones. Sin dramas. Y sin artificios. Simplemente actuando como siempre lo has hecho. A veces ayudar resulta tan sencillo como eso.