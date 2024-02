¿Cuántas veces has pasado por eso: encontrarte en mitad de la vorágine de tu vida y, de repente, bajarte de ella emocionalmente, situarte en una especie de grada mental desde la que contemplarla tranquilamente y experimentar el sinsentido de la existencia? Es una sensación muy extraña. Comprendes lo diminutx que eres en el gran escenario del universo. Sientes que todo lo que te importa es en realidad algo ínfimo que quedará enterrado pronto en las infinitas arenas del tiempo. Como si nunca hubieras estado ahí. Una crisis existencial en todo regla. De esas que suelen ser percibidas como momentos desoladores en los que todo se derrumba a tu alrededor. ¿Pero y si no son tan malas?

Esa es la percepción del psicoterapeuta estadounidense Phil Lane, quien de hecho prefiere no llamarlas crisis existenciales porque no las ve como fenómenos negativos. Aunque entiende la sensación generalizada: “Como humanos, nos gusta analizar, comprender, conectar puntos y sentir que tenemos una comprensión total de las cosas. Cuando nos faltan respuestas claras, nuestras mentes ansiosas tienen vía libre para sacar conclusiones y proponer sus propias respuestas y explicaciones, que a veces no son nada tranquilizadoras”. Como que todo esto es una simulación. O que la verdadera vida viene después de esta. Las teorías surgen en tu mente sin control. Tu cerebro las necesita.