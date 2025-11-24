La clásica relación heterosexual ha resultado históricamente mucho más productiva para ellos que para ellas, pues sus necesidades y sus deseos se han visto siempre relegados a una posición secundaria. Y esto es algo sobre lo que hemos venido reflexionando como sociedad en estas últimas dos décadas de gran avance feminista. La intención era clara: que se repensaran las relaciones románticas entre mujeres y hombres para hacerlas más igualitarias. Pero el problema es que esto ha funcionado a medias. Sí, algunos hombres han cambiado el chip. Otros, más ruidosos, se han revuelto con agresivos discursos antifeministas, lo que ha engendrado heteropesimismo en las mujeres.

Hasta tal punto que hay toda una nueva corriente alrededor de la soltería. Si en décadas pasadas estar soltera, no hallar un hombre con el que casarse y formar una familia, era una condena social, hoy las cosas están en el polo opuesto: las mujeres perciben cada vez más el estar en una relación con un hombre como un fracaso, especialmente cuando se trata de un hombre que no se esfuerza por hacer que la relación sea igualitaria. De hecho, la escritora Chanté Joseph, de Vogue, publicó hace unas semanas un artículo titulado ¿Es vergonzoso tener novio ahora? en el que explica que “las mujeres no quieren que se las vea como si solo se dedicaran a su hombre”.