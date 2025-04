Un estudio conjunto de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Toronto ha revelado que cada vez más jóvenes catalanes pertenecientes a la generación Z se declaran no heterosexuales, siendo la bisexualidad la orientación sexual que más crece entre la gente de entre 13 y 27 años. Pero obviamente no es un fenómeno exclusivo de Cataluña: según el CIS del pasado marzo , casi una de cada tres personas de entre 18 y 24 años se considera bisexual en España, una cifra que supera por mucho las de las generaciones previas. Sí, incluso los millennials, más abiertos que sus antecesores, se siguen resistiendo a declararse bisexuales. Especialmente los hombres.

Porque detrás de todo este fenómeno hay una cuestión sociopolítica. No, nada hace pensar que la bisexualidad no esté presente entre los boomers o los millennials. Es una tendencia humana. Está igual de repartida aquí y allá. La clave de que la gen Z lo reconozca más está, según Maria Rodó, coautora del estudio catalán, en que “tu sexualidad la expresas dependiendo de tu contexto social y de tu posicionamiento político” y los centennials están madurando en un contexto mucho más permisivo que el que tuvieron que enfrentar las generaciones previas. Son más libres en este sentido. No tienen tanto miedo a expresar qué les gusta llevarse a la cama. Menos mal.