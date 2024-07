Una encuesta sobre sexualidad llevada a cabo en Estados Unidos por el Pew Research Center reveló una curiosa realidad: en palabras del profesor emérito de Desarrollo Psicólogico Ritch C. Savin-Williams, de la Universidad de Cornell, quien ahonda en la situación general de la bisexualidad en la revista especializada Psychology Today, “en todas las generaciones muchas más mujeres que hombres se identifican como bisexuales”. Sin embargo, nada hace pensar que haya realmente una disparidad en los porcentajes de bisexuales en ambos sexos, lo que inevitablemente conduce a una interpretación nada sorprendente: los hombres tienen mucho más miedo de la etiqueta.

Y cualquier hombre bisexual puede testimoniarlo. En mi caso, y como tantos otros, siempre me sentí mucho más liberado utilizando términos como heterodivertido o heterocurioso que bisexual, incluso cuando ya había tenido relaciones sexuales con hombres. Sobre todo porque nunca he llegado a sentir por los hombres el nivel de atracción sexual que siento por las mujeres. Pero esto no indica que no sea bisexual: como dice el propio Savin-Williams, “muy pocos hombres, incluidos aquellos que se identifican como bisexuales, sienten la misma atracción por hombres y mujeres”. Sí, me gustan más los coños que las pollas, pero me gusta todo en menor o mayor medida.