Los seres humanos hemos jugado a ser dioses con los perros durante miles de años: los hemos cruzado una y otra vez hasta generar una gran variedad de razas diferentes, algunas de las cuales son muy bonitas y adorables, pero muy enfermizas. Es el caso del Shar Pei, el Bóxer, el Pug, el Bulldog inglés o el Cavalier king charles spaniel. De hecho, estas dos últimas sufren tantas dolencias que países como Holanda o Noruega ya han prohibido su cría. No obstante, este fenómeno no es exclusivo de los perros: aunque las distintas razas de gato presentan menores diferencias evidentes, algunas de ellas padecen tantos problemas que ni lxs propixs veterinarixs las quieren en sus casas.

Así lo explica uno de ellxs, Ben The Vet, en su cuenta de TikTok. Por ejemplo, dice, “es cruel e injusto apoyar la crianza del Fold escocés porque este tipo de gato es propenso a sufrir una dolorosa enfermedad articular degenerativa durante toda su vida”. Sí, es preciosísimo, con su pelaje aterciopelado y sus minúsculas orejitas, pero conforme cumple años sus articulaciones se van endureciendo, sus huesos se fusionan y su movilidad va disminuyendo y, lo que es peor, trae consigo mucho dolor. Tenerlo en casa no es una decisión demasiado empática. Si amas a los animales de verdad, cree este veterinario, no deberías optar por esta raza creada a capricho de los seres humanos.