Quien te diga que tu perro no entiende absolutamente nada de lo que dices se equivoca. En realidad, y gracias a la repetición, los perros son capaces de interiorizar asociaciones entre determinados sonidos y determinadas acciones o situaciones. Y obviamente, dado que algunas de esas acciones o situaciones les resultan especialmente ilusionantes o temibles, algunas palabras les gustan más o menos . Recientemente, y con la finalidad de descubrir exactamente cuáles son las palabras favoritas de la mayoría de los perros, la empresa OneBuy realizó un estudio con más de 7.389 dueñxs de perros de Reino Unido y sus respectivas mascotas.

“Así, como era de esperar, la palabra paseíto, asociada a pasear en la calle, fue la favorita de todos los perros, arrojando un resultado de 156 latidos por minutos”. O dicho de otra manera: no hay nada que le haga más ilusión a tu perro que salir a la calle a respirar aire fresco, olerle el culo a otros perros e interactuar con el entorno. Un perro eternamente encerrado en casa es un perro infeliz. Tras “paseíto”, las siguientes palabras más emocionantes fueron “cenar” y “comer”, las cuales elevaron las pulsaciones de una media de 115 por minuto a unas 152, lo cual resulta nuevamente poco sorprendente. Al fin y al cabo, ¿a quién no se le ilumina el alma cuando tiene hambre y come?

Del mismo modo, apuntan desde el citado medio, “chuches, cógelo y busca fueron otros tres comandos que los perros adoraban escuchar, ya que están asociados a algo delicioso o a un juego que les divierte”. Además, hay otros siete términos que consiguieron elevar las pulsaciones de estos animales por encima de las 115 de reposo: juguete, trae tu juguete, buen chico, buena chica, ¿qué es eso?, su nombre, encuéntralo, galleta y patita. Por el contrario, del estudio se deduce que existen cuatro expresiones que embajonan completamente a tu perro y le hacen descender en pulsaciones: ven, habla, gira y ¿nos vamos a casa?. Todas ellas parecen cortarle el rollo.