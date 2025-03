España tiene un problema con la natalidad. Y es fácil entender por qué: las generaciones en edad de tener hijxs se están encontrando con un panorama económico cada vez más duro. No es necesariamente que prefieran no ser madres y padres. Es que los sueldos no mejoran mucho, el coste de la vida sube, la carrera profesional les quita mucho tiempo y la vivienda es un infierno. Paralelo a esto, pero probablemente muy vinculado, está el hecho de que cada vez hay más mascotas en los hogares. Es hora de hacerse unas cuantas preguntas.

Una de ellas, muy importante y de la que habla la periodista Elena Horrillo , es si el gobierno debería añadir derechos laborales vinculados al cuidado de las mascotas para lxs trabajadorxs. Porque sí, si un familiar a tu cargo enferma tienes varios días de permiso para no asistir al trabajo. Una manera de proteger la red de apoyo y dar espacio a la asistencia mutua. ¿Pero qué ocurre si quien se pone enfermo no es un familiar humano sino tu precioso golden retriever o tu gato? Pues que no existe ninguna ley que ampare tu absentismo.

Pero ninguna eh. Por supuesto, y en función del nivel de empatía de tu jefx y de la política de tu empresa, cabe la posibilidad de que comprendan tu situación y te proporcionen el permiso. Pero está en sus manos. Si dicen que no, si te obligan a presentarte a las nueve de la mañana en la oficina con tu perro o tu gato hecho un cristo y solito en tu casa, no tienes nada que hacer desde el punto de vista legal. Estás jodidx. Tú y tu mascota, claro, que no te tiene cerca para acompañarle, mimarle y protegerle. Es una sensación muy frustrante.