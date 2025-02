Las mujeres millennials no lo han tenido fácil: crecieron con el discurso social en la cabeza de que si estudiaban y se esforzaban lo suficiente se encontrarían con un futuro brillante y la crisis del 2008 les enseñó por las malas que no iba a ser así. El mundo que tenían que afrontar no era el mundo de sus padres. La carrera universitaria no garantizaba ya estabilidad económica. La vivienda ya no era asequible. Y muchas de ellas tomaron una decisión lógica: voy a intentar enderezar este barco hundido que me han legado y alcanzar la seguridad laboral y financiera antes de lanzarme a tener un bebé. Un acto responsable. Un esfuerzo extra. Un aparcar sus deseos. Y ahora se les está haciendo bola.

Así lo cuenta la periodista financiera Josie Cox en un reportaje para Business Insider. Al parecer, las mujeres millennials están siendo víctimas de una trampa de la que resulta muy difícil salir: “Al dispararse el coste de criar a un niño, cada vez son más las que creen que deben esperar a tener una vida profesional consolidada para formar una familia, pero el problema es que la carrera profesional empieza a despegar a los 30 años, el mismo momento en que muchas se sienten preparadas para tener hijos”. Y ahí se les junta todo. ¿Disfruto de mi maternidad tal como me merezco o sigo cuidando a tope mi carrera profesional para no perder el tren y verme en una situación vulnerable?