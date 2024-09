Y, además, relaciona el colectivo de hombres gays con el VIH, una asociación directamente homófoba. “Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son el enemigo silencioso”, asegura el artículo, que de paso cita el aumento de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) en la Comunidad de Madrid, a pesar de que no haya relación entre una cosa y la otra.