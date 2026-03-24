La situación de las personas trans en Estados Unidos lleva años empeorando claramente. Sobre todo desde que Donald Trump volviera de nuevo a la Casa Blanca e impulsara esta nueva ola ultraderechista que se expande por todo el mundo. Por un lado, está el regreso del veto militar: según una orden ejecutiva de enero de 2025, ninguna persona trans puede formar parte del ejército. Por otro lado, estados como Kansas, Arkansas o New Hampshire han promulgado leyes que prohíben el acceso a bloqueadores de pubertad y hormonas para menores de edad. Ahora, Kansas ha ido más allá en su guerra transfóba y ha invalidado el carnet de conducir de más de 1.700 personas trans.

No es ninguna broma. Como cuenta la periodista Laura Pitcher en Dazed, “el mes pasado les invalidaron sus licencias de conducir en virtud de una nueva ley que exige que la identificación refleje el sexo asignado al nacer”. Lo peor de todo, si es que esto no es ya suficientemente grave, es que toda esta gente fue notificada de la decisión a través de una carta y ya. Estaban en sus casas, la recibieron y, de pronto, ya no podían usar sus coches para ir al trabajo o llevar a sus niños al colegio. Otras personas trans no la han recibido todavía y tienen que acudir a la página web oficial del Departamento de Hacienda para comprobar si su carnet de conducir sigue siendo válido o ya no.