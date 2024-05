“La sentencia me da igual ahora mismo. He ganado. He ganado una lucha más. La condena a esa persona me da lo mismo. Pero hay que educar para comprender y aceptar y quiero hablar por el colectivo que represento”, asegura Yuri González después de conocer el fallo.

Lleva un tiempo informándose a través de expertos en medicina y colectivos y ya se prepara para iniciar este año un tratamiento hormonal para que su cuerpo la defina como mujer físicamente. “Desde niña, con cuatro años, recuerdo que me gustaba ponerme faldas, tacones. Pero no salí del armario hasta 2022. Mis padres están ahí, no me dicen nada, pero tampoco obstaculizan mi camino. Soy y seré lo que quiero ser”.

Recuerda que el acoso lo sufre “desde pequeño. Estudié en el IES Josefina de la Torre de Vecindario y siempre era lo típico, niños llamándome maricón y ese tipo de cosas. Me sentí respaldada por el profesorado, pero a los alumnos, ¿Quién los frena?”.

Rememora el día de esa paliza como “algo que me pasó y que solo me ha hecho ser más fuerte. He estado este tiempo estudiando y apoyada por mis amigas y amigos, y ten por seguro que nos vemos en situaciones similares cada día. Ya te tienes que mentalizar de que una vez que sales a la calle alguien te va a insular, siempre te miran, te empujan en cualquier momento, o te sacan una navaja”, insiste la joven. Dice que “hay que pararlo, pero es tan difícil. No hay educación para eso todavía”. Se expresa con gran locuacidad y tiene claro que su meta es continuar sus estudios y reivindicar sus derechos y los del colectivo y, por supuesto, seguir como activista.