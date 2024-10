Otro error es confundir a las intersexualidades como una orientación sexual o un género. Pero es una condición biológica y corporal. Hay personas intersexuales no binarias, gays, lesbianas, bisexuales, hetero, trans, asexuales... En la actualidad, las diferentes asociaciones intersex luchan sobre todo para evitar cirugías estéticas e innecesarias a los bebés que nacen con esas variaciones genitales y para que en el registro civil no sea necesario inscribir el género de un bebé si es intersex.

Si quieres saber más de estas realidades, te traemos dos propuestas audiovisuales. La primera es ‘ No Box for Me. An Intersex Story‘ , un documental que nos descubre la vida de diversas personas intersexuales y la segunda es ‘ Who I Am Not‘, que reflexiona sobre qué hace que alguien sea hombre o mujer y quién decide donde está la línea que nos separa a través del testimonio de dos personas intersexuales de Sudáfrica.