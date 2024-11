En un reportaje de The Guardian, nueve mujeres que hicieron el Camino en los últimos cinco años han relatado haber sufrido acoso sexual . En algunos casos, el miedo fue tal que temieron por sus vidas. La mayoría de las peregrinas describen incidentes donde hombres se masturbaban frente a ellas o se acercaban con insinuaciones sexuales , y en un caso, una mujer fue perseguida por uno de estos hombres.

Cada año, más mujeres recorren el Camino de Santiago en solitario, atraídas por el reto físico y emocional que representa la ruta de peregrinación. Sin embargo, para muchas de ellas, la experiencia no ha sido igual que la de sus compañeros hombres, debido a incidentes de acoso y agresiones sexuales en zonas aisladas de España, Portugal y Francia.

Uno de los testimonios más impactantes es el de Rosie , una joven de 25 años que se encontró con un hombre masturbándose en una ruta boscosa en Portugal. Aunque intentó llamar a la policía, no recibió respuesta. “Sentí un miedo atroz”, relató Rosie. La experiencia le hizo percibir cuán vulnerable era por el simple hecho de caminar sola.

Johnnie Walker, administrador del foro Camino de Santiago All Routes, explicó que, aunque la Guardia Civil ha aumentado las patrullas en algunas rutas, persiste la frustración ante la falta de estadísticas precisas sobre estos casos.

Para él, es necesario equilibrar la advertencia a las peregrinas sin causar alarma, pero insiste en que este problema debe ser tratado con mayor seriedad a nivel nacional.

La policía de Portugal ha confirmado a The Guardian que en 2023 se registraron cinco casos de exhibicionismo en el Camino, aunque ninguno acabó en detenciones. Las autoridades españolas y de Francia, por su parte, no han respondido a solicitudes de información, mientras que en Galicia afirman no tener constancia oficial de casos de agresión sexual a peregrinas en los últimos cinco años.