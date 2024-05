Si eres mujer, quizá has escuchado miles de veces consejos para evitar una agresión sexual. No vayas sola a casa después de una fiesta, si tienes un paraguas a mano o unas llaves quizá te sirven para defenderte de un posible agresor, haz ver que hablas con alguien si notas que te están siguiendo... La lista es interminable. Porque siempre se siembra la duda sobre ellas cuando denuncian un caso de agresión sexual. Pero, por qué no pensarlo desde otra perspectiva. Siempre se les ha puesto la responsabilidad a ellas, pero hay que educar a los hombres desde la infancia para que se responsabilicen.

Eso es lo que han intentado hacer las organizaciones Feminist y Cliterally The Best en una publicación de Instagram que nos quiere hacer pensar sobre por qué es siempre la mujer la que tiene la carga de evitar una agresión sexual.

En la publicación “Cómo evitar una agresión sexual, una guía gráfica” ilustran muy bien cómo se puede cambiar el relato.