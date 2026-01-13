La violencia contra las mujeres comienza en la infancia y en la adolescencia. No es un mal que aparezca en sus vidas de repente y sin avisar cuando cumplen 18 años. Algo que el nuevo informe de Red.es y UNICEF, Infancia, adolescencia y bienestar digital, acaba de confirmar de manera tajante: una de cada tres chicas de entre 9 y 17 años con pareja padece o ha padecido en algún momento algún tipo de control digital, lo que incluye control del móvil, revisión de mensajes, exigencia de contraseñas, imposición de normas sobre con quién puede hablar o imposición de normas sobre qué hacer dentro de las redes sociales.

Y lo peor de todo, apunta la periodista Diana Valdecantos , especializada en Igualdad por el Cambridge Judge Business School, “es la normalización del control dentro de las relaciones adolescentes”. Sí, pese a los esfuerzos por cambiar la mentalidad machista de la sociedad, por favorecer la libertad de las mujeres, muchos chavales siguen pensando que lo de revisar el móvil de sus parejas sin permiso o lo de exigir ubicación constante no es ni tan raro ni tan malo. Y, aunque algunos chicos también sufren este acoso por parte de sus novias, la cifra es mucho mayor entre las chicas, muchas de las cuales también lo normalizan.