Unos días atrás, la escritora británica Beth Eleanor colgó en X una imagen suya en una biblioteca haciendo el ok con los dedos. Rápidamente se convirtió en meme. Poco después, un usuario random le pidió a la cuenta de Grok , la inteligencia artificial de Elon Musk integrada en la red social, que transformara la famosa fotografía para que Eleanor apareciese en bikini. Y Grok lo hizo inmediatamente. Sin límites. Sin código moral. Mucha gente criticó al usuario por considerarlo un acto de violencia sexual contra la escritora, pero él se defendió diciendo que la herramienta lo permitía. Por eso Francia la ha denunciado ante la justicia.

Lo ha hecho, ha explicado, por su participación en la creación y divulgación de “contenidos de carácter sexista y sexual, en particular en forma de falsos vídeos (deepfakes) con personas sin su consentimiento”. Y es que no son solo fotos. Ni Beth Eleanor. Son miles y miles las mujeres que están siendo víctimas de la violencia ejercida por algunos hombres con la ayuda de la inteligencia artificial de Musk. En la actualidad, si eres mujer, subir una imagen a internet se convierte en una actividad de riesgo por culpa del machismo estructural que se cuela tanto en la cabeza de la gente como en las leyes que regulan esta tecnología.