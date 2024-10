Allí ya lo hacen. Como ha contado recientemente esta usuaria de TikTok , una joven española que vive en Alemania, estos espacios claves se encuentran señalizados con una letra F en referencia a la palabra germana frau , que significa mujer en alemán. Y no, los hombres no tienen permitido aparcar en ellos . Cuando vas con tu coche ahí puedes estar segura de que solo habrá mujeres a tu alrededor. Además, todos ellos cuentan con características especiales que aumentan su seguridad como una mayor iluminación o cámaras de seguridad estratégicamente colocadas que disuaden a los potenciales agresores sexuales. Porque saben que no saldrán impunes de ello.

”Estoy en una gasolinera de carretera y esto por la noche estará muy oscuro, entonces es para evitar una agresión sexual”, comenta esta joven en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones en la plataforma. Y miles de apoyos también. Al fin y al cabo, ¿quién, salvo quienes están todo el día a la defensiva respecto al feminismo, como si les estuviera robando el alma, podría estar en desacuerdo con una medida que ayuda a proteger a las mujeres de una realidad que desgraciadamente sigue estando tan vigente? Ojalá no necesitaramos medidas así, pero aún no hemos llegado a ese punto. Ni aquí ni en Alemania ni en muchos otros países del continente europeo.

Porque esto de los parkings exclusivos para mujeres no es cosa solo de Alemania. Como han comentado algunxs usuarixs de TikTok, Suiza es otro de los países en los que puedes encontrarte estos espacios morados. En ocasiones no son parkings completos sino solo plazas en parkings mixtos muy bien protegidos, lo que hace que las mujeres puedan encontrar más fácilmente huecos en ellos y no tengan que acudir a otros mucho más peligrosos. En Austria, Italia, China o Corea del Sur también aplican esta medida de seguridad que, de momento, en España no es más que una idea. Y a ti, ¿te parecería bien que la implementaran en nuestro país?